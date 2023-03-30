2023 Güneş tutulması ne zaman gerçekleşecek? Güneş tutulması hangi tarihte ve hangi burçta olacak? 2023 yılında gerçekleşecek ilk Güneş tutulmasının tarihi merak ediliyor. Nisan ayında gerçekleşecek olan güneş tutulmasının hangi burçta ve hangi gün gerçekleşeceği sorgulanmaya başlandı. Peki 2023 Güneş tutulması ne zaman gerçekleşecek?

2023 yılının ilk Güneş tutulması merakla bekleniyor. Dünya tarihinde nadir rastlanan doğa olaylarından olan güneş tutulmaları, farklı türlerde gerçekleşiyor. Bu sene gerçekleşecek olan Güneş tutulması, tam bir 'Halkalı Güneş Tutulması' olarak meydana gelecek. Peki 2023 Güneş tutulması ne zaman gerçekleşecek?

Güneş tutulması ne zaman gerçekleşecek?

Güneş tutulmalarında ay, güneşin önünden geçerek parçalı bir güneş tutulması meydana getirir. Güneş, gözlemcilerin dünyanın neresinde bulunduklarına göre değişerek hilal bir ay gibi görünür.

Bu sene gerçekleşecek olan dolunay, 6 Nisan 2023 tarihinde Terazi Burcunda gerçekleşirken, Güneş tutulması ise 20 Nisan'da Koç Burcunda gerçekleşecek.

2023 yılındaki Nisan ayı Güneş tutulması, ülkemizde tam olarak gözlemlenemeyecek. Türkiye'de bu tutulma yalnızca kısmi olarak izlenebilecek. Tutulma, Türkiye saati ile 20 Nisan 2023'te sabah saatlerinde gerçekleşecek. Söz konusu tutulmanın en yoğun olduğu saatler Türkiye saatiyle 10:51-11:09 arasında olmuş olacak.

Tam Güneş tutulması Kuzey Amerika, Grönland, İzlanda, İskandinav ülkeleri, Rusya'nın kuzeyi ve Asya'nın bazı bölgelerinde izlenebilecek.

İşte yakın tarihli gökyüzü olaylarının tarihleri:

6 Nisan 2023 - 16 DERECE TERAZİ BURCUNDA DOLUNAY - 07.34

20 Nisan 2023 - 29 DERECE KOÇ BURCUNDA GÜNEŞ TUTULMASI - 04.12

5 Mayıs 2023 - 14 DERECE AKREPTE AY TUTULMASI -17.33