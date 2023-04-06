2023 Güneş tutulması ne zaman, hangi gün gerçekleşecek? Türkiye’den görülecek mi? Hibrit Güneş Tutulması... Bu yıl gerçekleşecek olan güneş tutulması birçok kişinin gündeminde yer alıyor. Hibrit şekilde gerçekleşecek olan bu gök olayının ne zaman gerçekleşeceği ise merak konusu oldu. Peki 2023 Güneş tutulması ne zaman, hangi gün gerçekleşecek? Türkiye'den görülecek mi? İşte merak edilenler...

Dünya ile Güneş arasında Ay girdiğinde Güneş Tutulması dediğimiz gök olayı gerçekleşiyor. Böylelikle Ay’ın gölgesi Dünya’nın üzerine düşüyor.

Güneş Tutulması boyunca Ay’ın gölgesinin düştüğü alanlarda güneş görülmez ve karanlık olur. Bu durumda büyük bir enerji açığa çıktığı için insanlarda gerginlik, sinir, strese yol açabilir.

Hibrit güneş tutulması ise, tutulmanın Dünya üzerinde bazı bölgelerinde tam, bazı bölgelerinde halkalı olarak gözlenmesi anlamına geliyor.

Yılın en çok heyecan veren gök olayları arasında yer alan Güneş Tutulması’nın bu yıl hangi tarihlerde gerçekleşeceği ise merak konusu oldu.

Güneş Tutulması, her yıl iki kez gerçekleşiyor. 2023 yılı tutulmamalarının ne zaman olacağı belli oldu.

Peki 2023 Güneş tutulması ne zaman, hangi gün gerçekleşecek? Türkiye'den görülecek mi? İşte merak edilenler...

2023 Güneş tutulması ne zaman?

Son olarak 2013 yılında meydana gelen Hibrit Güneş tutulması 2023 yılında 20 Nisan'da yaşanacak. Güney Yarımküre’de gerçekleşecek.

Türkiye'den görülecek mi?

2023 yılı Gök Olayları Takvimine göre söz konusu olan Güneş Tutulması Türkiye'den izlenemeyecek. Batı Avustralya'nın bir kesiminde, Batı Papua gibi kesimlerde görülecek.