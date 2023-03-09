2023 Hac çıkış ve dönüş tarihleri ne zaman? Diyanet duyurdu! Hacca ne zaman gidilecek? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Müslümanların yakından takip ettiği hac çıkış ve dönüş tarihleri duyuruldu. Salgın hastalık sebebiyle 2020 senesinden bu yana hac yapılamamış ve yaklaşık 2.5 milyon kişi kura beklemekteydi. İşte 2023 yılı hac tarihleri...

2020 yılından bu yana süren pandemi sebebiyle hac işlemleri durdurulmuştu. Kutsal toprakları ziyaret etmek ve ibadetini gerçekleştirmek isteyen müslümanlar tarafından hac başvuruları rekor seviyeye ulaştı. Yeniden başlayan hac başvuruları sonrası hac tarihleri de merak edilmeye başlandı.

Toplamda 2 milyon 426 bin kişi hacca gidebilmek için başvuru yaptı. Ayrılan kontenjan ise bu sene için 83 bin 430 oldu. Hac kura çekimi işlemleri önceki gün yani 8 Mart 2023 tarihinde tamamlandı. Şimdi ise hac gidiş ve dönüş tarihleri merak edilmeye başlandı.

Diyanet’in açıkladığı takvimde hac tarihleri yer aldı. Buna göre hac çıkışları 2023 senesinde 30 Mayıs-24 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Hacdan dönüş tarihleri ise 3-28 Temmuz tarihleri arasında olmuş olacak.

Kurada ismi çıkanlar ne zaman kesin kayıt yapacak?

Ayrıca kurada ismi çıkan kişiler 13-24 Mart tarihleri arasında kesin kayıt yaptırmış olacak. Yapılacak olan kayıtlar e-Devlet üzerinden bireysel başvuru yoluyla gerçekleştirilebilecek.

Pandemi döneminde 65 yaşından büyük olması ve aşı olmaması nedeniyle gidemeyen 34.443 hacı adayı da bu sene hacca kurasız şekilde gidecek.

Sözü edilen süre içerisinde kesin kayıt yaptırmayan kişilerin yerine, hac konaklama türlerine göre kura sıraları da göz önüne alınarak 30 Mart-7 Nisan 2023 tarihleri arasında illere dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıtlar alınmış olacak.