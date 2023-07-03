2023 Haziran ayı enflasyonu açıklandı mı, yüzde kaç? 6 aylık enflasyon farkı... Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zammı belirleyici enflasyon oranı için gözler TÜİK'te...Peki 2023 Haziran enflasyon oranı açıklandı mı, yüzde kaç? 6 aylık enflasyon farkı kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan enflasyon verileri, ayın ilk günlerinde merak konusu oldu. Emekli ve memur maaşlarını etkileyecek olan 6 aylık enflasyon farkı, haziran verisi ile netleşecek. Her ayın ilk günlerinde açıklanan enflasyon oranlarını takiben binlerce vatandaş sabah saatlerinden itibaren "Enflasyon oranı ne zaman saat kaçta açıklanacak?" sorusunu araştırıyor. Bu kapsamda haziran ayı enflasyon oranı milyonların gündeminde yer alıyor. Peki enflasyon açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 Haziran ayı enflasyonu ne kadar, yüzde kaç olacak? İşte detaylar… Haziran enflasyonu açıklandı mı? Haziran 2023 enflasyon oranı henüz açıklanmadı. TÜİK Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu. Buna göre; Haziran ayı enflasyon verileri 5 Temmuz'da saat 10.00'da açıklanacak 6 aylık enflasyon farkı yüzde kaç? Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 5 aylık fark yüzde 15,26 oldu. 6 aylık enflasyon farkı, Temmuz ayı başında açıklanacak Haziran ayı enflasyonu ile netleşecek.