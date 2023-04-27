2023 Hıdırellez ne zaman? Hıdırellez nedir ve ne zaman kutlanır? Hıdırellez hakkında aramalar hız kazandı. Peki, hıdırellez ne zaman kutlanır ve hıdırellez de neler yapılır? İşte hıdırellez hakkında tüm merak edilenler...

Hıdrellez için geri sayım başladı. 2023 yılındaki Hıdırellez tarihi vatandaşlar tarafından merak edilmeye başladı.

Her sene büyük bir coşkuyla beklenen ve kutlanan Hıdırellez için az bir süre kaldı. Hıdırelleze kısa bir süre kala vatandaşlar konu hakkında araştırmalarına hız verdi.

Arama motorlarında hıdırellezin ne olduğu ve hangi tarihte kutlanacağı sıklıkla araştırılıyor.

Bilindiği üzere hıdırellezde vatandaşlar ev, araba, çocuk ve eş gibi farklı dileklerini bir kağıda çizerek gül ağacının dalına bağlıyorlar ve isteklerinin kabul olmasını diliyorlar.

Peki, hıdrellez nedir ve ne zaman kutlanacak? İşte merak edilen soruların yanıtı..

Hıdırellez nedir?

Hıdırellez, Orta Asya, Ortadoğu, Anadolu ve Balkanlar'da kutlanan mevsimlik bayramlardan birisi olarak bilinir.

Ruz-ı Hızır (Hızır günü) olarak adlandırılan Hıdırellez günü, dünyada darda kalanların yardımcısı olduğu düşünülen Hızır ile denizlerin hakimi olduğuna inanılan İlyas'ın yeryüzünde buluştukları gün olarak düşünülür ve kutlanır.

Hıdırellez ne zaman?

2023 yılında Hıdrellez 5 Mayıs Cumartesi akşamı başlayacak ve 6 Mayıs Pazar günü ikindi ezanı ile bitecektir.