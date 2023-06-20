2023 İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLDU? İşte en düşük ve en yüksek işsizlik maaşı Yeni asgari ücret zammının açıklanmasıyla işsizlik ödeneği alan vatandaşların gündeminde işsizlik maaşı zammı yerini aldı. Peki yeni asgari ücret zammıyla işsizlik maaşı ne kadar oldu? İşte yeni işsizlik maaşı hesaplama...

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yeni asgari ücret tutarını açıkladı. Bakan Işıkhan, "Asgari ücret yüzde 34 zamla 11 bin 402 lira olmuştur." sözleriyle yeni tutarı duyurdu. Asgari ücrete gelen zammın ardından yeni işsizlik maaşı vatandaşların gündeminde yerini aldı. Sigortalı işçilere yasada belirtilen şartları sağlamaları takdirde işsiz kaldığı dönemler için belli bir süre ve miktarda ödeme yapılıyor. İşsizlik ödeneği almak isteyen vatandaşlar arama motorlarında yeni işsizlik maaşını araştırıyor. İşte en düşün işsizlik maaşı... 2023 işsizlik maaşı ne kadar oldu? Yeni asgari ücretle işsizlik ödeneğinin en düşüğü 5 bin 365 lira, en yükseği ise 10 bin 731 lira şeklinde uygulanacak. İşsizlik maaşı nasıl hesaplanır? Günlük işsizlik maaşı, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 40’ı olarak hesaplanıyor. Hesaplanan işsizlik maaşı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’inin geçememektedir.