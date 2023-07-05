2023 Kadınlar Dünya Kupası ne zaman? İşte gruplar ve takımlar... FIFA tarafından düzenlenen Kadınlar Dünya Kupası, bu yaz Avustralya ve Yeni Zelenda'nın ev sahipliğinde oynanacak. Peki, 2023 Kadınlar Dünya Kupası ne zaman? Hangi takımlar katıldı? İşte gruplar ve takımlar...

Futbol dünyasının gündeminde "FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası" var. Avustralya ile Yeni Zelanda'nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda taraftar katılım rekorunun kırılması öngörülüyor. İlk kez 1991 yılında düzenlenen Kadınlar Dünya Kupası, turnuva tarihinde ilk kez 32 takımla oynanacak. 64 müsabakanın gerçekleşeceği turnuvaya ilgi oldukça yüksek. Bu kapsamda, "2023 Kadınlar Dünya Kupası ne zaman", "Hangi takımlar oynayacak" soruları merak ediliyor. İşte turnuvaya ilişkin detaylar... 2023 Kadınlar Dünya Kupası tarihleri 2023 Kadınlar Dünya Kupası, 20 Temmuz-20 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. Turnuvaya Avustralya'da Melbourne, Perth, Adelaide, Sydney ve Brisbane; Yeni Zelanda'dan ise Auckland, Wellington, Dunedin ve Hamilton şehirleri ev sahipliği yapacak. 2023 Kadınlar Dünya Kupası'nda gruplarda yer alan takımlar şöyle: A Grubu: Yeni Zelenda, Norveç, Filipinler, İsviçre B Grubu: Avustralya, İrlanda Cumhuriyeti, Nijerya, Kanada C Grubu: İspanya, Kosta Rika, Zambia, Japonya D Grubu: İngiltere, Haiti, Danimarka, Çin E Grubu: ABD, Vietnam, Hollanda, Portekiz F Grubu: Fransa, Jamaika, Brezilya, Panama G Grubu: İsveç, Güney Afrika, İtalya, Arjantin H Grubu: Almanya, Fas, Kolombiya, Güney Kore