2023 Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi hangi gün idrak edilecek? Ramazan ayının son günlerine girilmesiyle beraber müslümanlar tarafından Kadir Gecesi tarihi merak edilmeye başlandı. Kur'an-ı Kerim'in ilk defa indirildiği gece olarak bilinen Kadir Gecesi'nin Ramazan ayı içerisinde idrak edildiği biliniyor. Peki Kadir Gecesi ne zaman?

İslam alemi için oldukça önemli olduğu bilinen ve bu mübarek günde duaların kabul olacağına inanılan Kadir Gecesi'nin bu seneki tarihi merak ediliyor. İslam alemi bu yıl da Kadir Gecesi'ni dualarla geçirecek. İbadetlerle ve Kur'an okuyarak geçirilecek olan Kadir Gecesi'nin Ramazan ayında idrak ettiği biliniyor. Bu mübarek gün Ramazan ayının son günlerinde idrak edilecek. Peki Kadir Gecesi ne zaman?

Kadir Gecesi ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2023 yılı dini günler takvimini paylaşıldı. Yayınlanan takvime göre Kadir Gecesi tarihi de belli oldu. İslam aleminin ilgiyle takip ettiği takvime göre bu sene Kadir Gecesi 17 Nisan 2023 günü idrak edilecek ve Pazartesi gününe denk gelecek.

Ayrıca Kadir Gecesi, her sene Ramazan ayının 27. gecesinde idrak ediliyor.

Kadir Gecesi nedir?

Kadir kelimesinin anlamı merak ediliyor. Sözlükte “hüküm, güç, şeref, kıymet” anlamlarına geldiği bilinen Kadir Gecesi, dinî kaynaklarda ise “Ramazan ayında Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı gece” anlamına gelmektedir.