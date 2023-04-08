2023 Kamu işçileri maaşı ne kadar olacak? Kamu işçileri için toplu sözleşme çıktı mı, ne zaman çıkacak? Kamu işçileri maaşlarının ne kadar olacağı merak ediliyor. TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, 700 bin işçinin 2023-2024 senesi için zam taleplerini ilgili kurumlara iletmişti. Toplu sözleşme hakkındaki görüşmeler devam ediyor. Peki kamu işçileri için toplu sözleşme çıktı mı, ne zaman çıkacak?

Kamu işçileri maaşlarının ne kadar olacağı sık sık vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Kamu ve kuruluşlarında 700 binden fazla işçiyi yakından ilgilendiren Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve protokolü görüşmeleri sürüyor. TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ işçi kesimini temsil ediyor. Bunun yanı sıra işverenler ise Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ile görüşmelere katılım sağlıyor.

Kamu işçileri maaşı ne kadar olacak?

İşçi sendikası görüşmeleri sonrası beklentilerini açıkladı. İşçi sendikaları toplu iş sözleşmesi kapsamında maaş alt sınırının 15 bin liranın altında kalmamasını istiyor ve ayrıca refah payı ve sosyal hak talepleri de bulunmakta.

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, 700 bin işçinin 2023-2024 dönemi için maaş zamları talebini iletti. İşveren sendikası tarafından talep değerlendirildi. Sendikaların, hiçbir işçinin alacağı maaşın 15 bin liranın altında kalmasını istemediği öğrenildi.

Kabul edilmesi durumunda yılın ilk 6 ayında işçiler tarafından talep edilen zam oranı %45 seviyelerinde olmuş olacak. Ayrıca işçi tarafı %15 oranı kadar bir refah payı verilmesini talep etmekte. 2023 senesi için aylık 2.500 TL, önümüzdeki sene için ise 3 bin 500 TL sosyal yardım talep edilmekte.

Sözleşme için henüz net bir tarih verilmedi ancak yeni gelişmeler yaşandığında sayfamızda yer vereceğiz.