2023 Kasım ara tatili yapılacak mı, iptal mi oldu? Okullarda ara tatillerin kaldırılmasına yönelik sinyaller gelirken, kasım ayındaki tatilin akıbeti merak konusu oldu. Peki, 2023 Kasım ara tatili yapılacak mı? İptal mi edildi? İşte son durum.

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2023-2024 eğitim öğretim yılı, 18 Eylül Pazartesi itibarıyla başladı.

Okul sıralarına kavuşan binlerce öğrenci, derslerini almaya devam ediyor.

Kasım ayının 1. döneminde ilk ara tatilini verecek olan öğrenciler, 9 gün detayıyla heyecanlı bekleyişe başladı.

1. dönem ara tatili, 13 Kasım 2023 Pazartesi başlayacak ve 17 Kasım 2023 Cuma sona erecek. Hafta sonlarının da eklenmesiyle öğrenciler 9 gün tatil yapmış olacak.

Sömestr öncesi ara tatile günler kala, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklamalar geldi.

MEB, ara tatillerin sona ereceğine dair sinyaller verdi. Bu kapsamda "ara tatiller iptal mı", "ara tatil olmayacak mı", "Kasım tatili bitti mi" gibi sorular gündemde yerini aldı.

Tatil planı yapacak olanlar, net bir yanıt arıyor.

Peki, Kasım ara tatili yapılmayacak mı? İşte son durum...

Ara tatiller iptal mi?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatillere ilişkin konuştu.

Henüz böyle durumun söz konusu olmadığını belirten Bakan Tekin, "Velilerden, öğrencilerden, öğretmenlerden öyle bir talep gelirse bakarız. Bu yılkini gördükten sonra değerlendirme yaparız" dedi.