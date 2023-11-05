2023 Kasım ayı Aile Destek Ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak? Aile Destek ödemeleri kasım ayının ilk günlerinde araştırılmaya başladı. Peki Aile Destek Ödemeleri ne zaman yatacak? İşte kasım ayı ödeme tarihi 2023.

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İhtiyaç sahibi vatandaşların faydalandığı Aile Destek Ödemeleri, her ayın ilk günlerinde ödeniyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 12 ay boyunca verilen Aile Destek Programı ödemeleri için gözler kasım ayına çevrildi.

Vatandaşlar yatacak olan ödemelerle ilgili, "Aile Destek Paketi Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatar?" sorusunu gündeme getirdi.

Aile Destek Programı ödemeleri hane başına düşen aylık gelir aralığına göre;

450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL

450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL

911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL

1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.

Peki, Aile Destek Paketi Programı kasım ödemeleri yattı mı, ne zaman yatar? İşte yanıtı...

Aile Destek Ödemesi yattı mı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen aile destek ödemeleri her ay vatandaşların hesaplarına yatırılıyor.

Vatandaşlar ödemelerin hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabiliyor.

Ne zaman ödenecek?

Ödemelerin ayın 15'ine kadar hesaplarda olması bekleniyor.