Haberler



Bilgi



2023 Kaymakamlık sınavı ne zaman yapılacak? Kaymakamlık sınavında kaç soru sorulacak?

2023 Kaymakamlık sınavı ne zaman yapılacak? Kaymakamlık sınavında kaç soru sorulacak? ÖSYM tarafından düzenlenecek olan Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı’na katılacak adayların sınava girecekleri yerler belli oldu. Peki sınav hangi tarihte yapılacak?

ensonhaber.com İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı için geri sayım başladı. Sınava girecek adayların sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından erişime açıldı. Sınava katılacak adaylar sınavın ne zaman yapılacağı konusunda araştırmalarına hız kazandırdı. Sınavda adaylara, 50 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 70 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacaktır. Adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Adayların testlerden aldıkları ham puanlar toplanarak sınav puanları hesaplanacaktır. 100 tam puan üzerinden 70 ve daha yüksek puan alan adaylar, en yüksek puanlı adaydan başlanarak puan sırasına konacaktır. 70 ve daha yüksek puan alan adaylardan, ilan edilen kadronun (77), 4 katı olan 308 aday mülakata katılmaya hak kazanacaktır. 308. adayla aynı puanı alan diğer aday Peki, Kaymakamlık sınavı ne zaman ve saat kaçta yapılacak? İşte o tarih.. Kaymakamlık sınavı ne zaman yapılacak? 2023 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı 3 Aralık 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve sınav süresi 165 dakika olacaktır. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav salonlarına alınmayacaktır. Kaymakamlık sınavı aşağıdaki sınav merkezlerinde yapılacak; 010 Adana 062 Ankara/Çankaya 067 Ankara-Yenimahalle 210 Diyarbakır 250 Erzurum 341 İstanbul-1 (Kadıköy, Maltepe, Ateşehir) 343 İSTANBUL-3 (Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş, Kağıthane, Sarıyer) 352 İzmir/1 (Karşıyaka, Bornova, Çiğli) 610 Trabzon Sonuçlar ne zaman açıklanacak? 023-Kaymakamlık sınav sonuçları 28 Aralık 2023 tarihinde açıklanacak.