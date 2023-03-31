2023 Kış lastiği zorunluluğu bitiş tarihi! Kış lastiği zorunluluğu ne zaman bitecek? 2023 yılında kış lastiği zorunluluğunun bitiş tarihi merak ediliyor. Nisan ayına girilirken kış lastikleri konusu yeniden gündemde yer almaya başladı. İşte bitiş tarihi ve merak edilenler...

Ülkemizdeki kış lastiği zorunluluğunun hangi tarihte biteceği merak ediliyor. Tüm ticari araçlar yani kamyonet, kamyon ve otobüsler için geçerli olduğu bilinen kış lastiği uygulaması, binek araçlar ve diğer araçlar geçerli değil. Fakat yine de özellikle yoğun kar yağışı ve buzlanma durumlarında kış lastiği tüm araçlar için öneriliyor. Peki 2023 yılında kış lastiği zorunluluğu ne zaman bitecek?

Kış lastiği zorunluluğu ne zaman bitecek?

Türkiye'de Kış Lastiği zorunluluğu uygulaması, kış ayının başlamasıyla beraber 1 Aralık'ta başlamaktadır. Uygulama baharın gelişiyle beraber 1 Nisan'da sona ermektedir. Fakat hava koşullarına ve kar yağışının yoğunluğuna göre aslında bu tarihler değişim gösterebilmektedir.

Türkiye genelinde ise kış lastiği takma zorunluluğu 1.12.2022'de başlamıştı. Kış lastiği taktırmayan kişilere 2022 yılı için 1.152 lira para cezası uygulanması kararı alınmıştı.

Kış lastiği kullanımı, genellikle zorunlu olmadığı zamanlarda bile güvenlik açısından önerilmektedir.