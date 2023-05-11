2023 Kız Kulesi girişi ücretsiz mi? Kız Kulesi girişleri ne zamana kadar ücretsiz? İstanbul'un simgesi haline gelen yapılardan biri olan Kız Kulesi yaklaşık 2 yılın ardından bugün ziyarete açılıyor. Bununla birlikte vatandaşlar girişlerin ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. Peki 2023 Kız Kulesi girişi ücretsiz mi? Ne zaman kadar ücretsiz olacak? İşte merak edilenler...

M.Ö. 410 yılına kadar uzanan Kız Kulesi, 2021 yılında restorasyon çalışmalarına başlatılmıştı. Restorasyonun tamamlanmasının ardından giriş ücretleri gündemde yerini aldı. Kahramanmaraş depremi sonrasında alınması gereken önlemler sebebiyle restorasyon gecikmişti. Kız Kulesi yeni görüntüsüyle beğeni topladı. Bugün yeniden ziyaretçileriyle buluşacak olan Kız Kulesi’nin giriş ücreti vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlamıştı. Giriş ücretleri ile ilgili açıklama beklenirken Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’dan müjdeli haber geldi. Peki 2023 Kız Kulesi girişi ücretsiz mi? Ne zaman kadar ücretsiz olacak? İşte merak edilenler... 2023 Kız Kulesi girişleri ücretsiz mi? 11 Mayıs 2023 tarihinde ziyaretçilere açılacak olan Kız Kulesi'nin girişleri mayıs ayı boyunca ücretsiz olacak.