2023 Kocaeli seçim sonuçları! İzmit, Gebze, Gölcük, Körfez oy oranları ve sonuçları... 14 Mayıs Pazar günü gerçekleşen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde Kastamonu oy oranları haberimizde...

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için nefesler tutuldu. Seçimlerin sonucu ise büyük bir merakla takip ediliyor.

Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanının belirleneceği seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan için her vatandaş oy kullanacak.

Oy kullananlar, seçim günü il il seçim sonuçlarını öğrenmek için arama motorlarına yöneliyor.

Seçim sonucu en çok merak edilen iller arasında yer alan Kocaeli için seçim haberimizde yer alacak.

Başiskele, Çayırova, Darıca, Derince, Dilovası, Gebze, Gölcük, İzmit, Kandıra, Karamürsel, Kartepe, Körfez oy sonuçları araştırılıyor.

Peki, Kocaeli seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi Kocaeli sonuçları 2023!

2023 Kocaeli seçim sonuçları açıklandı mı?

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçim sonuçlarında sandıklar saat 17:00 itibariyle kapanacak ve oy sayımına geçilecek. Sandıklardan çıkan sonuçlar güncel olarak haberimizde yer alacak.