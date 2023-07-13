2023 KPSS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA | KPSS sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Binlerce adayın beklediği KPSS sınav yerleri açıklandı. Adaylar, arama motorlarında KPSS giriş belgelerini sorguluyor. KPSS sınav tarihi ve saati de merak edilen konular arasında. İşte KPSS lisans sınav yerleri ve sınav tarihi...

ÖSYM tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sınav giriş yerleri için beklenen gün geldi. A Grubu KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) başvuru süreci geçtiğimiz ay tamamlandı. Adaylar 16-29 Mayıs tarihleri arasında başvurularını yaptılar. Başvuru sürecini kaçıran adaylar ise 6-7 Haziran tarihlerinde geç başvuru yaptılar. Sürecin tamamlanmasının ardından gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. Heyecanla beklenen KPSS lisans sınav giriş yerleri açıklandı. Adaylar, arama motorlarında sınav giriş belgelerini ve sınav tarihlerini araştırmaya başladı. İşte KPSS lisans sınavı ile ilgili tüm detaylar… 2023 KPSS sınav yerleri açıkladı ÖSYM tarafından KPSS sınav giriş yerleri duyuruldu. Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 13 Temmuz 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir. KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA KPSS sınavları ne zaman? 2023-KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz 2023 tarihinde, 2023-KPSS Alan Bilgisi oturumları 29-30 Temmuz 2023 tarihlerinde, 2023-ÖABT'nin 6 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.