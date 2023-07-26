2023 KPSS ÖABT sınavı ne zaman yapılacak? 2023 KPSS ÖABT sınavı hakkında aramalar hız kazandı. Peki KPSS ÖABT sınavı hangi tarihte yapılacak? İşte sınav tarihi..

KPSS Genel Yetenek, Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavları 23 Temmuz tarihinde yapıldı.

Öğretmen adayları son oturum olan ÖABT’ye girmek için geri sayıma başladı. Sınava girecek olan binlerce aday sınav hakkında aramalarına hız kazandırdı.

Bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanlığının öğretmen kadrolarına başvuru yapacak adayların Genel Yetenek, Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlarına ve alanlarına bağlı olarak ÖABT’ye girmeleri zorunludur.

Peki, 2023 ÖABT sınavı ne zaman yapılacak? İşte 2023 ÖABT sınav tarihi..

KPSS ÖABT ne zaman yapılacak?

KPSS Genel Yetenek, Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz'da yapıldı.

Alan Bilgisi 1. gün oturumları 29 Temmuz'da 2. gün oturumları ise 30 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos 2023 tarihinde yapılacak.