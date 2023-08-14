2023 KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM açıkladı.. 2023 KPSS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. İşte ÖSYM tarafından açıklanan o tarih..

KPSS sınav sonuçları için geri sayım başladı. Kamu Personeli Seçme Sınavına giren binlerce aday sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Memur olabilmek için sınava giren ve ter döken adaylar büyük bir merakla sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. KPSS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ÖSYM tarafından duyuruldu. ÖSYM tarafından yapılan açıklamanın ardından sınava giren adaylar arama motorlarında sınav sonuçları hakkında aramalarına hız verdi. Peki, 2023 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevabı.. KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarafından duyurulan takvime göre Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sınav sonuçları, 25 Ağustos 2023 Cuma günü açıklanacak.