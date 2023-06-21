2023 KPSS sınavı ne zaman? ÖSYM 2023 KPSS sınav takvimi.. 2023 yılında yapılacak olan KPSS sınavlarının tarihleri belli oldu. İşte merak edilen sınav takvimi..

2023 yılında yapılacak olan KPSS sınavlarının hangi tarihte yapılacağı merak edilmeye başladı. KPSS sınavına az bir zaman kala KPSS sınavına girecek adaylar sınav tarihleri hakkında internette aramalarına hız kazandırdı. Kamuda memur olabilmek için Kamu Personeli Seçme Sınavı'na girecek binlerce aday 2023 KPSS sınav takvimini araştırıyor. Başvuruları 16 ile 29 Mayıs tarihleri arasında alınan KPSS Lisans sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT kapsamında gerçekleştirilecek. ÖSYM tarafından açıklanan takvim sonrası 2023 yılında gerçekleştirilecek olan KPSS sınavlarının tarihi belli oldu. İşte sınav tarihleri.. 2023 KPSS sınavları ne zaman yapılacak? 2023-KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavı 23 Temmuz 2023 tarihinde, 2023-KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. ve 2. oturumu 29 Temmuz 2023 tarihlerinde, 2023-KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. oturumu 30 Temmuz 2023 tarihlerinde, 2023-ÖABT 6 Ağustos 2023 tarihinde yapılacak.