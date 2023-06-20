2023 Kurban Bayramı ne zaman? 2023 Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor? Kurban bayramı ne zaman başlıyor sorusu vatandaşlar tarafından yanıt arıyor. İşte 2023 kurban bayramının başlayacağı tarih..

Kurban bayramına az bir zaman kala bayramın hangi güne denk geldiği sık sık araştırılmaya başladı. Milyonlarca kişinin merak ettiği sorular arasında bayramın ne zaman olacağı ve bayram tatilinin kaç gün olacağı yer aldı. Kurban Bayramı ne zaman sorusunun cevabı Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takviminde bulunuyor. Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre 2023 yılında kurban bayramı Haziran ayının son günlerine denk geliyor. Peki, 2023 yılında kurban bayramı hangi güne denk geliyor? İşte merak edilen sorunun yanıtı.. Kurban bayramı ne zaman? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini takvime göre kurban bayramının başlayacağı tarih belli oldu. İşte Kurban bayramı tarihleri.. Arefe günü: 27 Haziran Salı Kurban bayramı 1. gün: 28 Haziran Çarşamba Kurban bayramı 2. gün: 29 Haziran Perşembe Kurban bayramı 3. gün: 30 Haziran Cuma Kurban bayramı 4. gün: 1 Temmuz Cumartesi