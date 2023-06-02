2023 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı ne zaman başlıyor? Kurban bayramı ne zaman başlıyor sorusu yanıt arıyor. İşte diyanetin takvimine göre kurban bayramının başlayacağı tarih..

Kurban bayramına kısa bir süre kala milyonlarca kişinin merak ettiği sorular bayramın ne zaman olacağı ve bayram tatilinin kaç gün olacağı oldu. Kurban Bayramı ne zaman sorusunun cevabı Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takviminde bulunuyor. Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre 2023 yılında kurban bayramı Haziran ayında idrak edilecek. Peki, 2023 yılında kurban bayramı ne zaman? İşte merak edilen sorunun yanıtı.. Kurban bayramı ne zaman? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini takvime göre kurban bayramının başlayacağı tarih belli oldu. Kurban bayramı arefe günü 27 Haziran olacak. Kurban bayramı 1. gün: 28 Haziran Kurban bayramı 2. gün: 29 Haziran Kurban bayramı 3. gün: 30 Haziran Kurban bayramı 4. gün: 1 Temmuz