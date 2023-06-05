2023 Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün oldu mu? Planlara dikkat! Bayram tatilini değerlendirmek isteyenler, "Kurban Bayramı kaç gün tatil" sorusuna yanıt arıyor. Bu sene bayram, çarşamba günü başlıyor. Peki, 2023 Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün oldu mu? İşte ayrıntılar...

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala plan programlar da başladı.

Kurban Bayramı ne zaman ve kaç gün sorusu plan yapan vatandaşların gündeminde yerini aldı.

Bu sene Kurban Bayramı’nın ilk günü 28 Haziran, son günü ise 1 Temmuz olacak.

Çarşamba günü başlayan bayrama pazartesi-salı günleri de eklenirse, hafta sonuyla birlikte 9 günlük tatil fırsatı doğacak. Bu kapsamda 2023 Kurban Bayramı tatil günleri merak ediliyor.

Peki Kurban Bayramı kaç gün tatil? 26-27 Haziran tatil oldu mu? Kurban tatili 9 gün oldu mu? İşte detaylar...

Kurban Bayramı kaç gün tatil?

Kurban Bayramı arifesi dolayısıyla 27 Haziran Salı günü yarım gün tatil olacak. Kurban Bayramı dolayısıyla 28, 29, 30 Haziran ve 1 Temmuz resmi tatil olacak. 2 Temmuz ise pazar gününe denk gelecek. Bu kapsamda 5.5 gün tatil fırsatı mevcut.

9 gün olacak mı?

Öte yandan pazartesi için henüz bir açıklama bulunmuyor. 26 Haziran Pazartesi de tatil olursa, önceki hafta sonu ile birlikte toplam 9 günlük tatil olacak.

Resmi açıklama geldiğinde, haberimizde yer alacaktır.