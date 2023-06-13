2023 Kurban hissesi ne kadar, kaç kg et düşer? 1/7 hisse dana fiyatı kaç TL? Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, kurbanlıklar görücüye çıktı. İbadetini yerine getirmek isteyenler, hisse fiyatlarını araştırıyor. Peki, 1 kurban hissesi ne kadar 2023? Kurban hisse fiyatı kaç TL? İşte büyükbaş kurban fiyatları...

Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile birlikte Türkiye'nin birçok noktasından yola çıkan kurbanlık hayvanlar, görücüye çıkıyor.

Kurban almak isteyen vatandaşlar, büyükbaş ve küçükbaş olmak üzere tercihini yapıyor.

Büyükbaşa ortak olmak isteyenler, hisse fiyatlarını sorguluyor.

Büyükbaş hayvan en fazla 7 hisseye kadar, küçükbaş hayvan ise bir kişilik kurban ibadetini yerine getirme imkanı sunuyor.

1 kurban hissesinin fiyatı, Müslümanlar tarafından merak konusu oldu. Bütçesini ayarlamak isteyenler "Kurban hissesi ne kadar", "1 kurban hissesi kaç TL" sorularına yanıt arıyor.

Peki, 1/7 kurban hissesi ne kadar? İşte ortalama fiyatlar...

Büyükbaş kurban hissesi ne kadar 2023?

Büyükbaş 1/7 hisse fiyatının 2023 yılı verilerine göre ortalama 12-15 bin TL olabileceği belirtilmektedir. 20 ila 23 kg arasında bir et miktarına karşılık gelmektedir.