2023 Kurban vekalet ücreti: Vekaletle kurban kesimi ne kadar, kaç TL? Türkiye Diyanet Vakfı'nın 2023 yılı yurt içi ve yurt dışı vekaletle kurban kesim bedelini açıkladı. Peki, vekaletle kurban nasıl kesilir? Kurban kesim vekaleti ne kadar, kaç TL? İşte ücreti...

Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı.

Kurban kesmek isteyen vatandaşlar, büyükbaş ve küçükbaş fiyatlarına dair detayları araştırırken, vekaletle kurban kesme bedeli Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyuruldu.

Yurt dışında yaşayanlar veya çeşitli nedenlerle kurban satış ve kesim noktalarına ulaşım sağlayamayacak durumda olanlar bir yakınına vekâlet vererek kurban kesmeyi tercih edebiliyor.

Kurban vekaletini Diyanet'e vermek isteyen vatandaşlar, 2023 kurban vekalet fiyatlarını araştırıyor.

Peki kurban vekaleti nasıl verilir, fiyatları ne kadar? İşte 2023 Diyanet kurban vekalet ücreti!

Kurban vekaleti kaç TL 2023?

Diaynet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı'nın 2023 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 5 bin 950, yurt dışında ise 2 bin 750 TL olarak belirlediklerini açıkladı.

Kurban vekaleti nasıl verilir?

Vekaletin dinen geçerli olabilmesi için;

1. Vekilin, kurbanı müvekkil adına kesmesi veya kestirmesi gerektiği,

2. Vekaletin, bizzat ya da çeşitli iletişim araçlarıyla verilebileceği,

3. Vekilin, kâr amacı gütmemek kaydıyla, müvekkil adına kesilmek üzere kurbanlık satın alabileceği,

4. Kurban kesmek yerine bedelinin muhtaç kişilere ya da ilgili kurumlara verilmesi ile kurban ibadetinin yerine getirilmiş olmayacağı,

5. İbadet olması cihetiyle kesilen kurbanın amacına uygun olarak değerlendirilmesi gerektiği,

6. Kurbanda asıl olanın, kişinin bu ibadeti Allah rızası için yerine getirmesi olduğu, bu bakımdan vekaletle de olsa, kurban kesme uygulamasının amacından uzaklaştırılarak “yardım kampanyası” şekline dönüştürülmesinin uygun olmayacağı,

7. Kesilen hayvanın eti, derisi ve diğer herhangi bir cüzünün kesim ücreti olarak verilemeyeceği; ancak bakım, kesim, taşıma ve muhafaza masrafları gibi giderlerin müvekkilin parasından karşılanabileceği mütalaa olunmuştur.