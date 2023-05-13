2023 Kütahya Seçim Sonuçları 2023! Kütahya Cumhurbaşkanı ve Milletvekili oy oranları... İllere göre seçim sonuçlarını merak eden vatandaşlar, "Kütahya oy oranı" hakkında araştırma yapıyor. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde Kütahya sonuçları haberimizde...

81 ilde seçim heyecanı devam ediyor. Oylarını kullananlar, sonuçları beklemeye koyuluyor. Sandıklar 17.00'da kapanacak ve sayımlara başlanacak. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan arasındaki rekabet sonuçlanıyor. Seçim sonuçları için ise gözler Yüksek Seçim Kurulu'nda... Seçim sonucu en çok merak edilen iller arasında yer alan Kütahya için seçim haberimizde yer alacak. Peki, Kütahya seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi Kütahya ilçelerinde seçim sonuçları 2023... Kütahya 2023 seçim sonuçları açıklandı mı? Türkiye'de oy sonuçları 14 Mayıs Pazar günü 17:00'dan sonra netleşmeye başlayacak. Kütahya için güncel seçim sonuçları haberimizde yer alacaktır.