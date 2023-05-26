2023 LGS sınav giriş yerleri açıklandı! MEB LGS sınav giriş belgesi sorgulama Haziran ayında gerçekleşecek olan LGS sınavı giriş yerleri açıklandı. Sınava girecek olan öğrenciler sınav giriş belgelerini araştırmaya başladı. İşte 2023 LGS sınav giriş belgesi sorgulama...

İlkokul ve ortaöğretimini tamamlayan öğrenciler, lise eğitimi için sınava hazırlanıyor. Liseye Geçiş Sınavı (LGS)) için heyecanlı bekleyiş devam ediyor.

Liseye geçecek olan öğrenciler Türkiye’nin dört bir yanından LGS sınavına girecek. Mayıs ayının sonuna gelinmesiyle sınav ile ilgili araştırmalar da hız kazandı.

Öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılacak olan sınav giriş belgeleri için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Sınav giriş yerleri açıklandı.

Sınava girmeden önce sınav yerlerini kontrol etmek isteyen adaylar, LGS sınav giriş belgelerini araştırıyor. İşte LGS sınav giriş belgesi sorgulama…

LGS sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır?

LGS giriş yerleri, e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden ilan edildi. LGS sınavına girecek öğrenciler, sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerine "http://www.meb.gov.tr/" internet adresi ve e-Okul üzerinden ulaşabilirsiniz.

Fotoğraflı sınav giriş belgesi, elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacak.

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