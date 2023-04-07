2023 LGS sınavı başvuruları ne zaman bitecek? İşte LGS sınavı tarihi ve başvuruları... LGS başvuru tarihleri öğrenciler tarafından sık sık sorgulanıyor. 8. sınıf öğrencileri ve veliler tarafından araştırılan LGS (Liselere Geçiş sınavları) 2023 yılında iki oturumda gerçekleştirilecek. Peki 2023 LGS sınavı başvuruları ne zaman bitecek? İşte LGS sınavı tarihi ve başvuruları...

LGS başvurularının ne zaman sonlanacağı merak ediliyor. Başvurular MEB tarafından yayınlanan kılavuza göre devam ediyor. Başvuruların e-Okul sistemi üzerinden yapılacağı biliniyor. Aynı zamanda Kahramanmaraş ve 10 ilimizde meydana gelen deprem sebebiyle olağanüstü hal ilan edilmiş olan illerde öğrencilerin, isterlerse diğer illerde sınava girebilecekleri biliniyor. Peki LGS başvuruları ne zaman bitecek?

LGS sınavı başvuruları ne zaman bitecek?

Liselere Geçiş Sistemi kapsamında gerçekleşecek olan merkezi sınav için başvuru süreci 3 Nisan 2023 tarihinde başlamıştı. Öğrencilerin yakından takip ettiği LGS'ye yapılacak başvurular 13 Nisan günü sona ermiş olacak.

LGS sınav giriş yerleri belli oldu mu?

Öğrencilerin sınava giriş yerlerinin nasıl öğrenileceği merak ediliyor. Sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi tüm önemli bilgiler, 26 Mayıs tarihinde e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden ilan edilmiş olacak.

26 Mayıs tarihinden itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından fotoğraflı sınav giriş belgesi alınacak ve belge, mühürlenerek onaylanmasının ardından öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulmuş olacak.