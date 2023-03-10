2023 LGS sınavı başvuruları ne zaman? İşte MEB Liselere Geçiş sınav takvimi ve başvuru tarihleri... Liselere geçmek için sınava girecek olan öğrenciler ve velileri LGS sınavı tarihini merak ediyor. Şu anda 8. sınıfta eğitim alan ve hayalindeki liselerde eğitim hayatlarını sürdürmeyi amaçlayan öğrenciler, MEB tarafından yayınlanan sınav takvimini araştırmaya koyuldu. Peki 2023 LGS ne zaman?

Liselerde eğitim almak için sınava girecek olan öğrenciler LGS sınav hazırlıklarına devam ediyor. Ülkemizde meydana gelen büyük depremlerin ardından ÖSYM, son olarak üniversite sınav tarihlerini duyurmuştu.

YKS sınavı ve diğer sınavların tarihlerinin açıklanmasıyla beraber LGS sınav ve başvuru takvimi yakından takip edilmeye başlandı. Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem sonrası Liselere Geçiş Sınav konularında değişim yapılmış ve bu değişim duyurulmuştu.

LGS sınavı ne zaman?

Alınan karara göre öğrenciler LGS sınavında 8. sınıfın birinci dönem konularından sorumlu olmayacak. Buna göre sayısal alanda 40, sözel oturumda ise öğrencilere 50 soru yöneltilmiş olacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 senesi LGS sınav başvuru takvimini yayınlayıp yayınlamadığı da merak ediliyor. Söz konusu takvim henüz yayınlanmadı. Ancak yayınlandığında sayfamızda yer vereceğiz.

Geçtiğimiz sene sınavlar 5 Haziran tarihinde yapılmış ve sonuçlar ise 30 Haziran 2022 tarihinde ilan edilmişti. Sınavların bu sene de Haziran ayı içerisinde yapılması bekleniyor.

LGS başvuruları nasıl yapılacak?

MEB tarafından pandemi döneminde LGS başvuruları otomatik olarak alınmıştı. Bu uygulama geçtiğimiz sene de sürmüştü. Aynı şekilde bu sene de LGS başvurularının öğrencilerin bireysel başvurmasına gerek kalmadan, otomatik olarak gerçekleştirilmesi bekleniyor.

2022 senesinde yapılan açıklamada yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan öğrenciler haricinde başvuruların merkezi olarak Bakanlık tarafından yapılacağı ifade edilmişti.