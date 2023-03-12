2023 LGS sınavı konuları neler? İşte LGS sınavında sorulacak ve sorulmayacak konular!

2023 yılının Mart ayının gelmesiyle beraber sınav tarihleri merak ediliyordu. Geçtiğimiz günlerde YKS tarihinin belli olması sonrası Bakan Özer'den LGS sınavı tarihi duyurusu geldi. Özer, LGS sınavının 4 Haziran 2023 tarihinde yapılacağını açıkladı. Gelişme sonrası öğrenciler LGS sınavında çıkacak ve çıkmayacak konuları sorgulamaya başladı.
LGS sınavında sorulacak konular hangileri?
Ülkemizde yaşanan depremler sonrası LGS oturumunda sorulacak sorularla ilgili önemli bir karar alınmış ve sınavda öğrencilerin bazı konulardan muaf olacağı açıklanmıştı. Bakan Özer, yaptığı açıklamasında "2. dönem tüm sınıf ve kademelerde devam şartı aranmayacak bunu daha önce açıklamıştık. LGS'de sadece 8. sınıf konularından 1. dönemi dahil olacak, 2. dönemi dahil olmayacak." ifadelerini kullanmış ve "Bu yıl LGS’ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, YKS’ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır." demişti.
Sınavda çıkacak olan LGS sınavı 8. sınıf 1. dönem konuları
LGS sınavında bu sebeple yalnızca 8. sınıf 1. dönem konuları yer alacak. 2. dönem konuları ise sınavda sorulmayacak. İşte sınavda sorulacak olan konular listesi...
1. Dönem Matematik Ders Konuları
Çarpanlar ve Katlar Konusu
Üslü İfadeler Konusu
Kare köklü İfadeler Konusu
Veri Analizi Konusu
Basit Olayların Olma Olasılığı Konusu
Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler Konusu
1. Dönem Türkçe Ders Konuları
Fiilimsiler Konusu
Sözcükte Anlam Konusu
Söz Gruplarında Anlam Konusu
Deyimler ve Atasözleri Konusu
Cümlenin Öğeleri Konusu
1. Dönem İngilizce Ders Konuları
Friendship Konusu
Teen Life Konusu
In The Kitchen Konusu
On The Phone Konusu
The Internet Konusu
1. Dönem Fen Bilimleri Ders Konuları
Mevsimler ve İklim / Dünya ve Evren Konusu
DNA ve Genetik Kod / Canlılar ve Yaşam Konusu
Basınç / Fiziksel Olaylar Konusu
Madde ve Endüstri / Madde ve Doğası Konusu
1. Dönem İnkılap Tarihi Ders Konuları
Bir Kahraman Doğuyor Konusu
Milli Uyanış Yurdumuzun İşgaline Tepkiler Konusu
Ya İstiklal Ya Ölüm Konusu
1. Dönem Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Konuları
Kader İnancı Konusu
Zekat ve Sadaka Konusu
Din ve Hayat Konusu
LGS Türkçe Konuları
Sözcükte Anlam
Cümlede Anlam
Parçada Anlam (Paragraf)
Parçada Yapı ve Anlatım
Fiilimsi
Cümle Ögeleri
Fiil Çatısı
Cümle Türleri
Anlatım Bozukluğu
Yazım ve Noktalama
Metin Türleri
Söz Sanatları
Deyimler ve Atasözleri
Sözel Mantık
LGS Din Konuları
Kader İnancı
Zekat ve Sadaka
Din ve Hayat
Hz. Muhammed’in Örnekliği
Kur’an-ı Kerim ve Özellikleri
LGS İngilizce Konuları
Friendship
Teen Life
İn The Kitchen
On The Phone
The Internet
Adventures
Tourism
Chores
Science
Natural Forces
LGS Matematik Konuları
Çarpanlar ve Katlar
Üslü İfadeler
Kareköklü İfadeler
Veri Analizi
Olasılık
Cebirsel İfadeler
Doğrusal Denklemler
Eşitsizlikler
Üçgenler
Eşlik Benzerlik
Dönüşüm Geometrisi
Geometrik Cisimler
LGS Fen Bilimleri Konuları
Mevsimler ve İklim
DNA ve Genetik Kod
Basınç
Madde ve Endüstri
Basit Makineler
Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi
Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi
LGS İnkılap Konuları
Bir Kahraman Doğuyor
Milli Uyanış
Ya İstiklal Ya Ölüm!
Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye
Demokratikleşme Çabaları
Dış Politika
Atatürk’ün Ölümü ve Sonrası
İkinci Dünya Savaşı ve Sonrası