2023 LGS tercih kılavuzu açıklandı mı? Kaç tercih hakkı var? LGS sonuçlarını öğrenen adaylar, tercih edecekleri lise için araştırmalara başladı. Bu kapsamda LGS tercih kılavuzu da yol gösteriyor. Peki, 2023 LGS tercih kılavuzu açıklandı mı, ne zaman yayımlanacak? Kaç tercih hakkı olacak? İşte detaylar...

Binlerce öğrencinin heyecanla beklediği haber geldi milli eğitim bakanlığı liselere geçiş Sınavı LGS sonuçlarını açıkladı

Lise adayları sınav puanı ve yüzdelik dilimlerini öğrendi.

Hemen akabinde ise tercih araştırmaları başladı.

LGS 2023 tercih kılavuzu yayınlandı mı sorusu gündemde yer alıyor. Bu kapsamda tercih tarihleri ve detayları araştırılıyor.

Peki 2023 LGS tercihleri ne zaman? LGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? Öğrencilerin kaç tercih hakkı olacak? İşte detaylar...

2023 LGS tercihleri ne zaman?

LGS tercih dönemi ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Tercihlerin temmuz ayında yapılacağı öngörülüyor.

LGS'de kaç tercih hakkı var?

LGS tercih sayısı geçen yıl 20 olarak belirlenmişti. Bir adaya yerel yerleştirmede 5, merkezi yerleştirmede 10 ve eğer yapıyorsa yatılı yerleştirmede ise 5 olmak üzere en çok 20 tercih hakkı verilmişti. Bu yıl da LGS terci sayısının aynı olması bekleniyor.

2023 LGS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

MEB 2023 LGS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. MEB tercih kılavuzu ile detaylar ilerleyen günlerde belli olacak.