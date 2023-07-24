2023 LGS tercih sonuçları açıklanıyor! İşte LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı (meb.gov.tr)

Milli Eğitim Bakanlığı 8. sınıf öğrencilerine eğitimlerini tamamlayacakları liseyi belirlemek için LGS sınavı düzenliyor.
Bu yıl Liselere Geçiş Sınavı (LGS) 4 Haziran 2023 tarihinde yapıldı. Sınav sonuçları ise 26 Haziran tarihinde açıklandı.
Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından LGS tercihleri 3-19 Temmuz tarihleri arasında tamamlandı.
Sınava giren binlerce öğrencinin heyecanla beklediği LGS tercih sonuçları için gözler MEB’e çevrildi.
Peki LGS tercih sonuçları açıklandı mı? İşte 2023 LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı…
LGS tercih sonuçları sorgulama
LGS tercih sonuçları bugün açıklanıyor. MEB takvimine göre 10:00’da erişime açılması bekleniyor. Öğrenciler, “meb.gov.tr" adresinden LGS tercih sonuçlarını öğrenebilecekler.