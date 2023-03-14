2023 Mart ayı emekli maaşları ne zaman yatacak? SGK, Bağkur emekli maaşları ödenme tarihi... Mart ayında emekli maaşlarının ne zaman ödeneceği merak ediliyor. Son olarak Şubat ayında Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında erken ödeme yapılmıştı. Peki 2023 Mart ayı emekli maaşları ne zaman yatacak?

Emekli maaşı ödeme takvimi sık sık sorgulanıyor. Ülkemizde 6 Şubat tarihinde yaşanan Kahramanmaraş depremi sebebiyle emekli aylık ödemeleri erkene çekilmişti. Bu sebeple maaşların Mart ayında erken ödenip ödenmeyeceği merak ediliyor.

Emekli maaşları ne zaman ödenecek?

Emekli maaşı ödemelerinin bu ay da erken ödenip ödenmeyeceği merak ediliyor. Emekli maaşı ödemelerinin tahsis numarasına göre yapıldığı bilinmekte. SSK emeklileri tahsis numarasının son rakamı 7 olanlar 18’inde, 5 olanlar 19’unda, 3 olanlar 20’sinde,1 olanlar ayın 21’inde, 8 olanlar 22’sinde, 6 olanlar 23’ünde, 4 olanlar 24’ünde, 2 olanlar 25’inde, 9 olanlar her ayın 17’sinde ve son olarak 0 olanlar her ayın 26’sında maaşlarını almaktalar.

Bağ-Kur’lu olan vatandaşlarda ise ödeme takvimi ise aşağıdaki gibi olmakta:

-Tahsis numarası son rakamı 8, 6, 4 olan kişiler her ayın 27'sinde,

- 2,0 olan kişiler her ayın 28'inde.

-9, 7, 5 olan kişiler her ayın 25'inde,

-3, 1 olan kişiler her ayın 26'sında almış olacak.