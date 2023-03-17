2023 MEB personel alımı ne zaman? MEB personel alımı başvuru şartları neler? MEB personel alımının tarihi ve şartları merak edilmeye başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5 bin sözleşmeli personel alımı için duyuru paylaşıldı. Peki 2023 MEB personel alımı ne zaman? İşte alımlar hakkında merak edilenler...

Milli Eğitim Bakanlığı personel alımının tarihi, branşları ve başvuru şartları sorgulanmaya başlandı. 2023 MEB sözleşmeli personel alımı için duyuru da yayınlandı. MEB'den gelecek açıklamada yakından takip ediliyor. İşte başvuruda kadro dağılımı ve detaylar...

MEB kadro ve branş dağılımı nasıl olacak?

Taşra Teşkilatı dağılımı:

125 Diyetisyen

500 Hemşire

4 Bin Büro Personeli

100 Mühendis

Merkez Teşkilatı dağılımı:

4 Avukat

250 Büro Personeli

MEB personel alımı ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan 5 bin personel alımı hakkında takvim ve başvuru şartları merak ediliyor. Şu an için takvim belli olmasa da önümüzdeki günlerde takvimin belli olacağı ilan edileceği ifade ediliyor.

Personel alımı hakkında konuşan Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Merkez teşkilatımız dışında 81 ilimiz için ihdas edilen 4 bin 746 kişilik sözleşmeli personel pozisyonlarında önceliği deprem felaketinden etkilenen illerimize vereceğiz. Ailemize katılacak yeni üyelerimize, millî eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.