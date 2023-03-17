2023 Meclis ne zaman kapanacak? İşte seçimler öncesi TBMM'nin tatile gireceği tarih... 14 Mayıs seçimlerinin yaklaşmasıyla beraber TBMM kapanış tarihi de sorgulanmaya başladı. YSK'nın alacağı seçim kararları ile beraber Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde uygulanacak seçim takvimi yürürlüğe girmiş oldu. Peki 2023 meclis ne zaman kapanacak?

Pek çok kişi "Meclis ne zaman kapanacak?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Seçim maratonu yaklaşırken vatandaşların gündeminde yer alan soru sorgulanıyor. Cumhurbaşkanlığı seçim tarihi yaklaşırken, TBMM'nin tatile girip girmeyeceği araştırılıyor.

TBMM ne zaman kapanacak?

Türkiye'de seçim için geri sayım başladı. Resmi Gazete'de yayımlanmış olan seçim takvimine göre cumhurbaşkanı adaylığı için siyasi partiler tarafından YSK'ya yapılacak adaylık başvuruları 19 Mart 2023 Pazar günü başlamış olacak ve 23 Mart Perşembe günü saat 17.00 itibariyle sona erecek.

31 Mart'ta seçim için propaganda dönemi başlayacak

Ayrıca 31 Mart 2023 Cuma günü, Cumhurbaşkanı kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlanmış olacak. Yine 31 Mart'ta Cumhurbaşkanı seçimi için propaganda dönemi de başlamış olacak.

Milletvekili aday listeleri 19 Nisan 2023 günü Resmi Gazete'de yayımlanarak belli olurken, 13 Mayıs Cuma günü ise seçim propagandası artık sona ermiş olacak.

Meclis'in ne zaman kapanacağı sık sık sorgulanıyor. Ancak meclisin kapanma tarihi hakkında henüz yeni bir açıklama gelmiş değil. Konu ile ilgili yeni bir gelişme olduğunda sayfamızda yer vereceğiz.