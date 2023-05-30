2023 Milletvekili maaşı ne kadar, kaç TL? Seçimlerin ardından yeni kabine kurulacak ve Meclis'te 28.Dönem başlayacak. Bu kapsamda seçilmiş milletvekilleri de görevlerinin başına geçecek. Vatandaşlar, "2023 Milletvekili maaşı" konusunu gündeme taşıdı. Milletvekillerinin ne kadar kazandığı merak edildi. Peki, 2023 Milletvekili maaşı ne kadar, kaç TL?

Türkiye, seçim maratonunu bitirdi; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferi ilan edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni kabinesini kuracak.

Mecliste yeni yasama dönemi takvimi, 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin sonuçların ilanından itibaren işleyecek.

Milletvekilleri yemin etmelerinin ardından resmen göreve başlamış olacak.

Kabinede birçok değişiklik beklenirken, milletvekili kazançları da merak konusu oldu.

Milletvekili maaşı ne kadar sorusu, vatandaşların gündeminde yer aldı.

En düşük ve en yüksek milletvekili maaşı kaç TL sorusu, 2023 yılı için araştırılıyor.

Peki, 2023 Milletvekili maaşı ne kadar? İşte rakamlar...

Milletvekili maaşlarının belirlenmesi:

Milletvekili maaşları TBMM Üyelerinin Ödenek, Yolluk ve Emekliliklerine Dair Kanun hükümleri çerçevesinde belirlenmektedir. Kanunun 1. maddesi şu şekildedir:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin aylık ödeneklerinin tutarı, en yüksek devlet memurunun almakta olduğu miktardır. En yüksek devlet memuruna ödenenlerden gelir vergisine tabi olmayanlar bu kanuna göre de gelir vergisine tabi tutulmaz. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine bu madde uyarınca hesaplanacak aylık ödenek tutarının yarısı yolluk olarak ödenir. Bu yolluklar herhangi bir suretle haczedilemez. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri en yüksek devlet memurunun almakta olduğu mali ve sosyal haklardan yararlanırlar"

Milletvekili maaşı ne kadar 2023?

2023 milletvekili maaşı i73 bin 379 TL olarak ödenmektedir. Halen hem milletvekilliği yapan hem de emekli milletvekili olanların aylık geliri ise 125 bin 349 liradır.