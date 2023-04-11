2023 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ sınav sonucu sorgulama ekranı.. Milli Savunma Üniversitesi sınavına giren adaylar sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor. Peki 2023 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte o tarih..

2 Nisan 2023 tarihinde yapılan Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı hakkında aramalar hız kazandı. Sınava giren adaylar sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. 2023 yılı Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nda ter döken binlerce aday sınav sonuçları için geri sayıma başladı. Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih için internette aramalar hız kazandı. İşte 2023 MSÜ sınav sonuçlarının açıklanacağı o tarih.. Sonuçlar ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı sonuçları 27 Nisan 2023 tarihinde açıklanacak. MSÜ sınav sonucu nasıl öğrenilir? Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) sınavına giren adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenecek. Adaylar, sınav sonuçlarını TC kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet sitesi üzerinden öğrenebilecek.