2023 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? MSÜ sınav giriş yeri sorgulama ekranı.. Milli Savunma Üniversitesi sınavına girecek adaylar sınav tarihini merak ediyor. Peki 2023 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? İşte sınavın yapılacağı o tarih..

2023 yılında yapılacak olan Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı hakkında aramalar son günlerde hız kazandı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilimizde büyük bir yıkıma neden olan deprem felaketi sonrası tüm Türkiye'de eğitime ara verilmişti. Eğitime verilen ara sebebiyle bazı sınavlar ertelenmiş ve adaylar yeni sınav tarihlerini araştırmaya başlamıştı. 2023 yılı Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için geri sayım başladı. Sınava girecek olan adaylar sınavın yapılacağı tarihi öğrenmek için internette aramalarına hız kazandırdı. İşte 2023 MSÜ sınavının yapılacağı tarih.. 2023 MSÜ sınavı ne zaman? 2023 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 2 Nisan 2023 Pazar günü yapılacak. Sınav sonuçları 27 Nisan 2023 tarihinde ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak. MSÜ SINAV GİRİŞ YERİ SORGULA EKRANI