2023 MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ sınavından çıkan adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, MSÜ sonuç tarihi belli mi? Ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

Asker olma hayaliyle Milli Savunma Üniversitesi sınavında ter döken adaylar, şimdi sonuç tarihine odaklandı.

2 Nisan saat 10.15'te başlayan MSÜ sınavı, 13.00 itibarıyla sona erdi.

Kağıtlarını teslim edip binadan ayrılan adayların aklında aynı soru var.

ÖSYM tarafından düzenlenen MSÜ sınavı ne zaman sonuçlanacak sorusu eğitim gündeminde yer alıyor.

Binlerce adayın girdiği MSÜ sınav sonuç tarihi netleşti mi netleşmedi mi sorgulanıyor.

ÖSYM 2023 sınav takviminde MSÜ sonuçlarının zamanı yer aldı. Peki, MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ sonucu hangi gün? İşte detaylar...

2023 MSÜ sonuçları

MSÜ 2023 yılı sınav sonuçları 27 Nisan günü adayların erişimine açılacaktır.

Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.trinternet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.