2023 MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu tercih sonuçları Milli Savunma Üniversitesi için tercihlerini tamamlayan adaylar, sonuçları beklemeye koyuldu. Peki MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte sonuç ekranı...

Asker olma hayali kuran adaylar, Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçlarının açıklanmasını sabırsızlıkla bekliyor. 2023 MSÜ tercih başvuruları, 29 Mayıs itibarıyla bitti. Tercih yapan öğrenciler, MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı merak ediyor. Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarında eğitim görmek isteyen adaylar, 2023 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusuna yanıt arıyor. Peki 2023 MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte 2023 MSÜ tercih sonuç tarihi... 2023 MSÜ tercihleri açıklandı mı? MSÜ tercih sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuç tarihi için ise resmi bir açıklama gelmedi. Ne zaman açıklanacak? 2023 MSÜ tercihlerinin temmuz ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor. Adaylar sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ sitesinden öğrenecek.