2023 MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak, tercihler nasıl yapılır? İşte MSÜ tercihleri başlama tarihi... 2023 yılı MSÜ Milli Savunma Üniversitesi tercihleri, bugün gerçekleşen sınav ile beraber gündeme geldi. 2 Nisan günü gerçekleşen sınav sonrası "MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak?" sorusu merak ediliyor.

MSÜ tercih tarihleri sınava giren adayların odağında yer aldı. İlgiyle takip edilen sınav 2 Nisan 2023 tarihinde gerçekleşti. ÖSYM takvimine göre sınav sonuçları 27 Nisan tarihinde erişime açılmış olacak. Sonrasında da tercih işlemleri takip edilecek.

2023 MSÜ tercihleri ne zaman?

ÖSYM tarafından düzenlenen MSÜ sınavı 2 Nisan günü gerçekleşti. Şimdi ise tercihlerin tarihi merak ediliyor. ÖSYM sitesinde erişime açılan MSÜ sınav kılavuzunda tercihlerle ilgili şu bilgiler yer aldı:

"ÖSYM Başkanlığınca yapılacak 2023 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2023-MSÜ) katılan adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, Milli Savunma Bakanlığı tarafından adaylara duyurulacak tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, 2’nci seçim aşamalarına çağrılmayacaklardır."

Yapılacak olan sınav değerlendirmelerinde adaylar, soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretlemiş olacak. Ayrıca cevap kâğıtları optik okuyucu vasıtasıyla okunacak ve dijital ortamında da bu sonuçlar değerlendirilecek.