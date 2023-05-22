2023 MSÜ tercihleri ne zaman bitiyor? Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarafından düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi tercihleri 3 Mayıs tarihinde başladı. Adaylar, tercihlerin ne zaman biteceğini ve tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. İşte merakla beklenen tarih...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen MSÜ sınavı 2 Nisan 2023 tarihinde gerçekleşti. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından MSÜ tercihleri ise 3 Mayıs 2023 tarihinde başladı. Adaylar, tercihlerini yapmaya devam ediyor. Milli Savunma Üniversitesi tercihlerinin tamamlanmasıyla gözler ÖSYM MSÜ tercih sonuçlarına çevrilecek. Tercihlerde son güne yaklaşmışken adaylar, tercihlerin ne zaman biteceğini merak ediyor. Diğer yandan tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırıyor. Peki MSÜ tercihleri ne zaman bitiyor? Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar... MSÜ tercihleri ne zaman bitiyor? ÖSYM tarafından açıklanan bilgiye göre 3 Mayıs 2023 tarihinde başlayan MSÜ tercihleri 25 Mayıs 2023 saat 23:59’da sona erecek. Belirtilen süre içerisinde tercihini yapmayan adaylar, 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacaktır. 2023 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak geçtiğimiz yıla göre haziran ayında açıklanması bekleniyor. MSÜ tercihleri nasıl yapılır? Adaylar, Milli Savunma Üniversitesi tercihlerini https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir.