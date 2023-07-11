2023 Muharrem ayı ne zaman? Muharrem ayı ve aşure günü tarihi... Muharrem ayı hakkında aramalar hız kazandı. Peki 2023 Muharrem ayı ne zaman? İşte Muharrem ayı başlangıç tarihi...

Müslümanlar tarafından Hicri yılbaşı olarak kabul edilen Muharrem ayı için geri sayım başladı.

Hicri takvime göre yılın ilk ayı olarak kabul edilen Muharrem ayı yaklaştıkça heyecan artıyor.

Bazı gelenekleri bulunan Muharrem ayı ibadet ve güzellik ayıdır. Bu ay içerisinde bol bol ibadet yapılmalıdır.

Peki 2023 Muharrem ayı ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler..

2023 Muharrem ayı ne zaman başlıyor?

2023 yılı Muharrem ayı 19 Temmuz 2023 Çarşamba günü başlayacak. Bugün aynı zamanda Hicri yılın ilk günü olarak kabul edilmektedir.

Aşure günü ne zaman başlıyor?

Muharrem ayı içerisinde bulunan aşure günü 28 Temmuz 2023 Cuma günü başlıyor.

Muharrem ayına özel namaz ve oruç var mıdır?

Hz. Ömer'in halifeliği döneminde hicretin gerçekleştiği gün, Hz. Ali'nin önerisiyle hicri takvimin başlangıcı olarak sayılmıştır. Muharrem ayı islam aleminde çok özel yere sahip aylardan biridir. Muharrem ayında farz olan bir namaz yoktur ancak bu ayı dolu dolu ibadet ederek geçirmek, Kuran okumak ve dini eserlerden faydalanmak unutulmamalıdır.