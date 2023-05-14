2023 Niğde seçim sonuçları! Niğde'de kim kazandı? Oy oranları ve sonuçları... 14 Mayıs Pazar günü gerçekleşen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde Niğde oy oranları haberimizde...

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için nefesler tutuldu. Seçimlerin sonucu ise büyük bir merakla takip ediliyor.

Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanının belirleneceği seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan için her vatandaş oy kullanacak.

Oy kullananlar, seçim günü il il seçim sonuçlarını öğrenmek için arama motorlarına yöneliyor.

Niğde'de kim kazandı, hangi parti ne kadar oy aldı, yüzde kaç gibi sorular merak ediliyor.

Peki, Niğde seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi Niğde sonuçları 2023!

Niğde 2023 seçim sonuçları açıklandı mı?

Niğde oy sonuçları 14 Mayıs Pazar günü 17:00'dan sonra netleşmeye başlayacak.

Güncel seçim sonuçları haberimizde yer alacaktır.