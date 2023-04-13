2023 ÖGG sınavı ne zaman? 102. dönem Özel Güvenlik Sınavı (ÖGG) tarihi! Özel Güvenlik Sınav tarihi merak ediliyor. 102. dönem ÖGG sınavı Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler sonrası ertelenmişti. Peki Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yapılacak sınav ne zaman?

Özel Güvenlik Sınavı hakkındaki detaylar ve sınav tarihi merak ediliyor. 102. dönem ÖGG sınav tarihi 6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler sonrası ertelenmişti. Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından 102. dönem Özel Güvenlik Sınavı hakkında bir duyuru geldi. Peki 2023 ÖGG sınavı ne zaman?

2023 ÖGG sınavı ne zaman?

Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem sebebiyle ertelenen sınavlardan birisi 102. Dönem Özel Güvenlik Sınavı olmuş oldu. 102. dönem ÖGG sınavı 2023 senesinde 19 Şubat’ta gerçekleşecekti. Depremin ardından yapılan duyuru sonrası sınavın 30 Nisan 2023 tarihine ertelendiği ifade edilmişti.

ÖGG sınavı hakkında yapılan açıklamada "19/02/2023 tarihinde yapılması planlanan Özel Güvenlik 102. Temel Eğitim ve 78. Yenileme Eğitimi Sınavı, yaşanan deprem afeti nedeniyle 30/04/2023 tarihine ertelenmiştir. Daha önce başvuru kaydı bulunan adayların müracaatları 30/04/2023 tarihinde yapılacak olan sınavda geçerli olacaktır.” denildi.

Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı internet sitesinde ayrıca sınav hakkında şu bilgiler paylaşıldı:

"30/04/2023 tarihinde yapılacak olan Özel Güvenlik 102. Temel Eğitim ve 78. Yenileme Eğitimi Sınavında; T.C. Kimlik Kartı, sınav giriş belgesi ve optik cevap formunda yer alan fotoğraflardan herhangi birinin adaya ait olmadığının tespit edilmesi halinde aday sınava alınmayacaktır."

Kurum, sınav giriş belgeleri hakkında ise "Bu kapsamda; adaylara teslim edilen “Sınav Giriş Belgesi” üzerinde, doğru kimlik bilgisi ve biyometrik fotoğraf olmadığı tespit edilen adaylara ilişkin ÖGNET uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek düzeltme işleminin özel güvenlik eğitim kurumları tarafından 11/04/2023 tarihi saat 23:59’a kadar yapılması gerekmektedir." ifadelerine yer verdi.