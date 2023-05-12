2023 Oy pusulası değişti mi? İşte son hali... Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıkladı. Bu gelişmenin ardından oy pusulasının değişip değişmeyeceği merak konusu oldu. Peki, 2023 oy pusulaları değişti mi, değişecek mi? İşte konuya ilişkin detaylar...

14 Mayıs Pazar günü, Türkiye sandık başında olacak...

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerine sayılı günler kala, beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce adaylıktan çekildiğini açıkladı.

İnce'nin adaylıktan çekilmesi için Yüksek Seçim Kuruluna bildirimde bulunmasının gerekmediği ve çekilme kararının hukuki sonucunun olmadığı öğrenildi.

Yaşanan bu gelişmenin ardından oy pusulalarında değişiklik olup olmayacağı merak konusu oldu.

Seçmenler, "oy pusulası değişecek mi" sorusuna yanıt arıyor. İşte yanıtı...

2023 Oy pusulası değişti mi?

Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nun 12. Maddesine göre Resmi Gazete’de yayımlanan kesin aday listesinin değişmeyeceği yer almıştı.

Buna göre, oy pusulalarında herhangi bir değişiklik olmayacak. İnce’ye verilecek oylar ise geçerli sayılarak dönem cetvellerine işlenecek.

İşte oy pusulasının son hali...