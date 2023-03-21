2023 OY PUSULASI | Oy pusulası nasıl olacak? Seçimde kaç pusula olacak? 2023 oy pusulası örneği! 2023 Seçim takvimi ilerliyor...Cumhurbaşkanı adaylığı başvuru süreci devam ederken, adaylar ve milletvekilleri de netleşiyor. Peki, oy pusulası nasıl olacak? 2023 oy pusulası belli oldu mu? Seçimde kaç pusula var? İşte 2023 oy pusulası örneği....

2023 seçim maratonu tüm hızıyla devam ediyor...

14 Mayıs Pazar gününe sayılı bir zaman kaldı, 81 ilde nefesler tutuldu.

Cumhurbaşkanlığı için milyonlarca seçmen sandık başına giderek oy kullanma görevini yerine getirecek.

Partiler ve ittifaklar seçim haritalarını açıklamaya başlarken, oy kullanacak vatandaşlarda seçimlerin nasıl olacağını merak ediyor.

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Türk halkı, cumhurbaşkanını ve yasamayı yürütecek milletvekillerini seçecek.

Seçimler yaklaşırken vatandaşların merak ettiği bir diğer konu, oy pusulasındaki isim ve parti sıralaması oldu.

2023 oy pusulası açıklandı mı? Oy pusulası nasıl olacak? Seçimde kaç pusula olacak? gibi sorular arama motorlarına yöneltiliyor.

İşte oy pusulası hakkında detaylar ve örnek pusula...

2023 oy pusulası nasıl olacak?

2023 seçim pusulası henüz görsel olarak kesinleşmedi. Seçimlerde 2 adet pusula olacak. Bir tanesinde cumhurbaşkanı adayları, diğerinde ise partiler bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı adaylarının yer alacağı pusulada da 2018 yılında olduğu gibi isimlerin kura ile belirlenmesi ve ona göre sıralanması bekleniyor.

Oy pusulalarının herkes tarafından anlaşılabilmesi için basit bir şema olarak hazırlanması öngörülüyor.

Pusulada logo, parti adı, aday adı ve oy kullanma kısmı yer alacak.

İşte oy pusulası örneği...