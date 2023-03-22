2023 Paskalya Bayramı ne zaman? Paskalya yumurtası neden boyanır? Hristiyanların dini bayramı olan Paskalya, renkli yumurtalarla ve çöreklerle hafızalara geliyor. Peki, 2023 Paskalya Bayramı ne zaman? Paskalya yumurtası neden boyanır, anlamı nedir? İşte Paskalya tarihi ve anlamı!

Hristiyanların "Diriliş Pazarı" olarak da bildiği Paskalya Bayramı, oldukça anlamlı dini bir gündür.

Paskalya, "dokunmadan geçmek" anlamına gelir ve İsrailoğulları'nın Mısır'daki esaretten kaçışına veya İsrailoğulları'nın ilk doğan çocuğunun canının bağışlanmasına gönderme yapar.

Paskalya bayramında, Hz. İsa’nın çarmıha gerildikten üç gün sonra dirilişi kutlanmaktadır.

Kiliselerde pazar günleri kutlanan Paskalya, Mart ayı sonundan Nisan ayının sonuna kadar olan dönemi kapsamaktadır.

Çeşitli eğlenceler ve yemekler yapmak ritüeldendir. Özellikle yumurtaları boyamak en popüler gelenektir.

Peki, 2022 Paskalya Bayramı ne zaman? Paskalya yumurtası neden boyanır? İşte tarihi ve detaylar...

Paskalya Bayramı ne zaman 2023?

Paskalya Bayramı 2023 yılında 9 Mart Pazar günü kutlanacak.

Paskalya yumurtası neden boyanır?

Bir inanışa göre, İsa çarmıha gerildiğinde yaralarından kanı akar, yere düşen bir damla kırmızı Paskalya yumurtasını oluşturur.

Annesi Meryem dua ederek ve ağlayarak yanında durmaktadır. Meryem'in gözyaşları bu kırmızı yumurtaya damlayarak ince desenler oluşturur. Bunu diğer yumurtalar izler.

Meryem bütün yumurtaları bir mendile toplayarak, oğlunun cenazesi için izin almak üzere Pontius Pilate'e doğru yola çıkar. Yol boyunca rastladığı her çocuğa barış içinde bir yaşam sürmelerini öğütleyerek bir yumurta verir.

Pilate'in sarayına vardığında Meryem bayılır ve mendilindeki yumurtalar yuvarlanarak dünyanın her yerine dağılır.

O günden beri dünyanın her yerinde insanlar Paskalya zamanı yumurtaları süsleyerek sevgi ve barış simgesi olarak birbirlerine verirler.