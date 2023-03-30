2023 Ramazan arifesi ne zaman, hangi gün? Erdoğan'dan arife müjdesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "müjde" haberiyle Ramazan arifesi ne zaman hangi güne denk gelecek merak konusu oldu. Peki, 2023 Ramazan Bayramı arifesi ne zaman? Arife günü hangi gün? Erdoğan'ın arife müjdesi ne olacak? İşte ayrıntılar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Arife günü, Karadeniz Gazı'nın Filyos'a getirilmesi törenini yaparken, milletimize çok güzel müjdelerimiz de olacak. İki bayramı bir arada yaşayacağız. Şimdiden iki müjdeyi paylaşalım" dedi.

Bu kapsamda arife günü iyice merak konusu oldu. Arife günü ne zaman, hangi güne denk geliyor, Arife günü resmi tatil mi gibi soru başlıkları araştırılıyor.

Bayramın müjdecisi olan arife günü, Müslümanlar için büyük önem arz ediyor.

Arife günü aynı zamanda Ramazan'ın son orucunun tutulduğu gün oluyor.

Peki, 2023 Ramazan arifesi ne zaman? Arife günü hangi gün? Arife resmi tatil mi? Erdoğan arife günü ne açıklayacak? İşte detaylar...

2023 Ramazan arifesi ne zaman?

Diyanet İşleri Bakanlığı'nın 2023 takvimine göre, Ramazan ayının son günü olan 20 Nisan, arife günü olarak idrak edilecek.

Perşembe gününe denk gelen 2023 Ramazan arifesi yarım gün resmi tatil olacak.

Erdoğan arife günü müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Arife günü Karadeniz gazının Filyos İşleme Tesisi'ne getirilmesi törenini yaparken milletimize çok güzel müjdelerimiz de olacak. Böylece Enerji Bakanlığımızın azimli gayreti ile arama ve sondaj gemilerimizin geceli gündüzlü çalışmasıyla on binlerce personelimizin emekleri ile iki bayramı bir arada yaşayacağız" dedi.