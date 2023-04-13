2023 Ramazan Bayramı kaç gün? Hangi günler tatil? Ramazan Bayramı'nı dört gözle bekleyen İslam alemi, tatil olan gün sayısını ve zamanı da sıklıkla sorguluyor. Buna göre plan yapacak olanlar, "bayram tatili kaç gün" sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2023 Ramazan Bayramı kaç gün? Hangi günler tatil? İşte takvim...

On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif, veda ediyor... Oruç ibadetini yerine getiren Müslümanlar, son iftarın ardından bayramı karşılayacak. Bayram tatilleri, öğrenciler ve çalışanlar tarafından dört gözle bekleniyor. Tatil günlerini değerlendirmek isteyenler, ona göre plan program çiziyor. Bu kapsamda 2023 yılı Ramazan Bayramı tatili kaç gün ve hangi günler tatil sorusu gündemde yer alıyor. Hafta sonu ve 23 Nisan'a da denk gelen Ramazan Bayramı tarihleri dini günler takviminde açıklandı. Peki, 2023 Ramazan Bayramı kaç gün? Bayram tatili hangi günler? İşte detaylar... Ramazan Bayramı kaç gün 2023? Ramazan bu yıl 23 Mart tarihinde başladı ve 21 Nisan Cuma günü Ramazan bayramının birinci günüyle sone erecek. Ramazan bayramı tatili 21 Nisan - 23 Nisan aralığına denk gelecek. Bayram günleri: Ramazan arifesi: 20 Nisan Perşembe Ramazan Bayramı 1. gün: 21 Nisan Cuma Ramazan Bayramı 2. gün: 22 Nisan Cumartesi Ramazan Bayramı 3. gün: 23 Nisan Pazar