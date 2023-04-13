2023 Ramazan Bayramı kaç gün? Hangi günler tatil?

On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif, veda ediyor...

Oruç ibadetini yerine getiren Müslümanlar, son iftarın ardından bayramı karşılayacak.

tatilleri, öğrenciler ve çalışanlar tarafından dört gözle bekleniyor. günlerini değerlendirmek isteyenler, ona göre plan program çiziyor.

Bu kapsamda 2023 yılı Ramazan Bayramı tatili kaç gün ve hangi günler tatil sorusu gündemde yer alıyor.

ve 23 Nisan'a da denk gelen Ramazan Bayramı tarihleri dini günler takviminde açıklandı.

Peki, 2023 Ramazan Bayramı kaç gün? Bayram tatili hangi günler? İşte detaylar...

2023 Ramazan Bayramı kaç gün? Hangi günler tatil?

Ramazan Bayramı kaç gün 2023?

Ramazan bu yıl 23 Mart tarihinde başladı ve 21 Nisan Cuma günü Ramazan bayramının birinci günüyle sone erecek.

Ramazan bayramı tatili 21 Nisan - 23 Nisan aralığına denk gelecek.

2023 Ramazan Bayramı kaç gün? Hangi günler tatil?

Bayram günleri:

Ramazan arifesi: 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. gün: 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. gün: 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. gün: 23 Nisan Pazar