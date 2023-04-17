2023 Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün? Bayrama kaç gün kaldı? Ramazan ayının son günlerine yaklaşırken Ramazan Bayramı vatandaşların gündeminde yerini aldı. Bayram için tatil planı yapanlar, “Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün? Ramazan Bayramı kaç gün sürecek? Bayrama kaç gün kaldı?” sorularına yanıt arıyor. İşte merak edilenler…

On bir ayın sultanı Ramazan ayının bitmesine sayılı günler kaldı. Ramazan Bayramı’nın hangi gün idrak edileceği merak ediliyor.

Hicri takvime göre belirlenen dizi günler, her yıl miladi takvime göre 11 gün önceden kutlanıyor. Ramazan Bayramı günleri gündemde yerini aldı.

Her yıl büyük heyecan ve huzurla kutlanan Ramazan Bayramı tarihi Diyanet’in yayınladığı takvimle netleşti.

Bayram için hazırlık yapacak olan vatandaşlar, Ramazan Bayramı’nın ne zaman, hangi güne denk geldiğini ve kaç gün süreceğini araştırıyor.

Peki Ramazan Bayramı ne zaman, hangi nüne denk geliyor? Ramazan Bayramı kaç gün sürecek? Bayrama kaç gün kaldı? İşte merak edilenler…

2023 Ramazan Bayramı ne zaman?

20 Nisan Perşembe günü Ramazan ayının son günü yani Arife günü olarak dini günler takviminde yer aldı. Ramazan Bayramı ise 21 Nisan 2023 Cuma günü başlıyor, 23 Nisan 2023 Pazar günü bitiyor.

Ramazan Bayramı'na 4 gün kaldı ve 3 gün sürecek. Arife günü yarım gün, bayramın 1., 2. ve 3. günleri resmi tatil olacak.